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    • Dünya
    • 16.12.2021 12:44
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    • 16.12.2021 13:01
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    NATO'dan flaş Rusya açıklaması: Yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz

    Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine, devam ediyor." açıklamasında bulundu.

    AA
    NATO’dan flaş Rusya açıklaması!

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yoğunlaşmasının sürdüğünü belirtti.

    Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu yığınağın hiçbir haklı sebebi olmadığını, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

    Stoltenberg, yığınağı provokatif ve istikrarsızlaştırıcı olarak tanımlayarak "Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi düşürmeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır." ifadelerini kullandı.


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    Haberler Dünya NATO'dan flaş Rusya açıklaması: Yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz
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