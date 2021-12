Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı

Dünyanın en çok ses getiren gazetelerinden olan ABD merkezli The New York Times, Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz yaşandığını iddia etti. New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall imzalı haberde, "Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle maaşları artık temel ihtiyaçları dahi karşılamaya yetmeyen Türkler, yüksek enflasyonla boğuşuyor" sözleri kullanıldı.

Carlotta Gall

Haberi özel bir kurguyla dramatize ederek sunan Gall, vatandaşların çok zor durumda olduğu algısını işledi.

ABD'Lİ MUHABİR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NEFRET EDİYOR