Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı

Mehmet Tevfik Göksu: Hani üç bin noktaydı? Kendileri birbirini tekzip ediyor. Gobbels'in sözü var ya. İlk söyleyen kazanır. Böyle saçmalık yok.
MURAT ONGUN: 1 MİLYON 458 BİN ADET EKMEK ÜRETTİK
Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun 3 gün önce sosyal medya hesabından, "İstanbul'da pek çok fırında, artan maliyetler nedeniyle 220 gr ekmek 3.50 TL oldu. 250 gr Halk Ekmek hala 1.25 TL, bugün 1 milyon 458 bin adet ekmek ürettik. Ne yazık ki talep 1.6 milyonu geçti." ifadelerini kullanmıştı.
GALL'IN OPERASYON HABERLERİNDEN BAZILARI
New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Amerikan hükümeti olduğunu ifade etti.
24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçim sürecinde, "İnce'nin mizahı Erdoğan'a karşı panzehir" ifadeleriyle algı haberi yaptı.
Geçtiğimiz hafta, üretim ve istihdamla büyümeyi ve ülkeye girecek paranın Türkiye'ye ait olmasını savunan Başkan Erdoğan'a karşı, "Erdoğan ekonomik planıyla birlikte daha da izole hale geldi" ifadelerini kullandığı sahte kurgularla dolu bir habere imza attı.