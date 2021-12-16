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    • Dünya
    • 16.12.2021 22:07
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    • 16.12.2021 22:07
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    Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore'de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak

    Kuzey Kore'de, 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinlikleri başladı. Hükümet yetkilileri, halka 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti.

    Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasak

    Kim Jong-il, 1994'ten 2011'deki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yönetti.

    Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.

    Radyodan yapılan anonsta "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.

    ALIŞVERİŞ BİLE YASAK
    İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

    "ÜZGÜN GÖRÜNMEYEN" İNSANLARI POLİS İZLİYOR
    Güney Hwanghae eyaletinin güneybatısındaki bir başka kaynak, polis memurlarına "yas dönemine uygun şekilde üzgün görünmeyen" insanları izlemelerinin emredildiğini söyledi.

    BU YILA ÖZEL 11 GÜN YAS
    Kim Jong-il, ülkeyi 17 yıl boyunca yönettikten sonra 17 Aralık 2011'de 69 yaşında kalp krizinden öldü.

    Kim Jong-il için her yıl düzenlenen yas süresi genellikle 10 gün iken, bu yıl ölümünün 10'uncu yıl dönümünü anmak için 11 gün olacak.

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