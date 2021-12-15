İngiltere'de skandal olay! Gösteriş uğruna köpeklerin kulaklarını kesiyorlar

Dünyada kulağı kesik köpek modası başladı. Yasak olmasına rağmen birçok ülkede sosyal medya trendi yüzünden köpeklerin kulaklarının kesildiği anlaşıldı. Gösteriş meraklısı hayvanseverlerin, özellikle kulakları kesik olduğu için güzel görünen köpekleri tercih ettikleri ortaya çıktı. Kulağı kesilen yani sakat bırakılan köpeklerin değerinin 2 bin dolar arttığı açıklandı.

Bu köpek vahşetinin, Amerikan bully cinsi köpeklere benzetmek için yapıldığı hatırlatıldı. Kulak kesmek İngiltere'de Hayvan Refahı Yasası uyarınca yasa dışı olsa da yetiştiriciler operasyonun yurt dışında yapıldığını göstermek için sahte pasaportlar temin ediyor.