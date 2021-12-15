Dr. Mehmet Öz, Başkan Joe Biden’ın doktoru Anthony Fauci’ye sert çıktı (Dünya haberleri)

ABD'de siyasete girmeye Türk Dr. Mehmet Öz, Başkan Joe Biden'ın doktoru Anthony Fauci'ye sert çıktı. ABD Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörlüğünü de yapan Fauci'nin, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne finansal destek sağlanmadığı yönündeki açıklamasının "yalan olduğunu" anlattı. Görevden alınması gerektiğini açıkladı.

SON BİLLDİRİ!

Bilişim devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015'te Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirtip uyarılarda bulunmuştu. Haklı çıkan Gates, yeni öngörülerini paylaştı:

COVID-19 pandemisi, 2022'de geçmiş olacak.

2022 'yeni normalin yılı' olacak.

İKİ veya üç yıl içinde, sanal toplantıların 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse'e geçeceğini tahmin ediyorum.

İNSANLAR evde sağlık teşhisi yapabilme imkanına sahip olacaklar.

MUHTEMELEN Alzheimer için bir kan testi kullanıma sunulacak.

MUSK İYİ Mİ KÖTÜ MÜ!

TIME dergisi, Elon Musk'ı 'yılın insanı' seçti. Buna anında tepkiler yükseldi. Musk'ın "Palyaço, şov adamı, endüstrici" gibi özelliklerine dikkat çekildi. ABD'de az vergi vermesi ve Twitter üzerinden kripto para önerileri eleştirildi. Time ise 66 milyon takipçisi olan Musk'ın seçilmesiyle ilgili, "Bu yıla iyi ya da kötü etki edenleri yılın insanı seçebiliyoruz" diyerek kararın arkasında durdu.

TACİZİN FATURASI 380 MİLYON DOLAR

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, hukuk zaferi kazandı. Beş yıllık davanın ardından aralarında altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin yer aldığı mağdur kadınlar ile ABD Cimnastik Federasyonu, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi arasındaki dava sonuçlandı. Buna göre, davalı tarafların, mağdur ve ailelerine 380 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı. Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi de 2018'de davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı