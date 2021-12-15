AB harekete geçti: Dijital platformlara karşı katı kurallar getirilecek

Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesi için harekete geçti.
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" teklifi görüşüldü.
AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 "Evet", 28 "Hayır" ve 46 "Çekimser" oyla kabul etti.
ARAMA MOTORLARI VE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ BELİRLENECEK
Yetki belgesine göre, dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya internet hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.
HAKSIZ REKABET ETMELERİ ENGELLENECEK
Avrupa'da faaliyet gösteren, yıllık cirosu 8 milyar avronun üzerinde olan, piyasa değeri 80 milyar avroyu geçen, en az 3 AB ülkesinde hizmet sunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak ve Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek.