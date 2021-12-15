AB harekete geçti: Dijital platformlara karşı katı kurallar getirilecek

Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesi için harekete geçti.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" teklifi görüşüldü.

AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 "Evet", 28 "Hayır" ve 46 "Çekimser" oyla kabul etti.