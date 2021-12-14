Putin, 1990'larda korsan taksi şoförlüğü yaptığını anlattı (Dünya haberleri)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde ekonomik zorluklar çektiğini anlattı. En Yeni Tarih belgeselinde konuşan Putin, "O dönem bazen ek gelire ihtiyacım oldu. Arabayla, şoför olarak para kazanıyordum. O zaman Moskova'da tanıdığım her genç "bombacı" denen korsan taksileri kullanıyor, arabası olan her Rus da ek iş olarak korsan taksicilik yapıyordu. Ben de bu işi yaptım" ifadelerini kullandı.

UZAYIN NÜFUSU 13 KİŞİ

Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS), deneyler tüm hızıyla devam ediyor. Space Explored'un hazırladığı listeye göre ISS'in farklı modüllerinde şu anda 10 kişi yaşıyor... Bu kişiler, kozmonot, astronot ve uzay turistlerinden oluşuyor... Uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano, bir süredir uzayda bulunuyor... Çin'in kendi uzay istasyonunda ise 3 taykonotu bulunuyor...

DR. BİTCOİN

Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Bir Bitcoin'in değeri 66 bin doları aştı! Herkes, sahibinin bile belli olmadığı bu sanal paraya yatırım yaptı. ABD mahkemesinin açıklamasıysa heyecanlandırdı. Mahkeme, otistik Aussie teknoloji dehası Dr. Craig Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu açıkladı! Londra'nın dışındaki bir köyde yaşayan Dr. Wright'ın evinden Bitcoin'in ilk yazılımı olduğu belirlenen dosyalar çıktı! Hatta evinde 30 milyar sterlinlik bir de soğuk cüzdan vardı! Dr. Wright ise iddiaları yalanladı.

ÇOK GÜZEL

Miss Universe 2021 (Kainat Güzelliği) Yarışması bu yıl İsrail'de yapıldı. Pazar akşamı gerçekleşen finalde, 80 kişi yarıştı. Hintli Harnaaz Sandhu birinci olarak tacını taktı. "Ben kendime inandım ve bugün burada olmamın sebebi bu" mesajı paylaştı. Sahnede yaptığı kedi taklidi ise herkesi şaşırttı!