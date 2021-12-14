Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Afganistan'daki mevcut durum ve 19 Aralık'ta Pakistan'ın başkenti İslambad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin 17. Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazi ayrıca Türkiye - Pakistan arasındaki ilişkiyi çok çarpıcı ifadelerle dile geitirdi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre özellikle çocuklar olmak üzere Afganistan'da halkın yüzde 60'ının ciddi açlık, yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Gazi, "Afganların hayatlarını etkileyecek çok sayıda faktör var ve durumu ele almak için dünya kamuoyunun uyumlu, hızlı, çok hızlı ve koordineli yanıt vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Kış aylarının Afganistan'da sert geçtiğini belirten Gazi, "Kabil ve Afganistan'daki durum vahim ve ciddi. Muhtemelen şu anda dünyada ortaya çıkan en büyük insani kriz." değerlendirmesinde bulundu.
Gazi, İslamabad'da yapılacak toplantının amacının Afganistan'daki durumu tersine çevirebilmek için dünyanın dikkatini ülkedeki krize çekmek olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile ilgili olarak Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ekimde beklenen Ankara ziyaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini ancak en yakın zamanda yapılması için planlamanın devam ettiğini söyledi.