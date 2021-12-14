"GÖKYÜZÜNÜN SINIRI VAR TÜRKİYE PAKİSTAN İŞ BİRLİĞİNİN YOK"

Gazi, İki ülke arasındaki yıllık ticaretin yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığına ve kademeli yükseliş olsa da bunun hem Türkiye ile Pakistan'ın hem de Başkan Erdoğan ile Başbakan Han'ın istediği seviyede olmadığını kaydetti.

Savunma alanının iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli ayağını oluşturduğunu dile getiren Gazi, "Gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri iş birliğinin sonu yok." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki çok taraflı ilişkilere de değinen Gazi, iki ülkenin çeşitli konularda çeşitli forumlarda birbirlerine yardım etme konusunda çok güçlü bir geleneğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.