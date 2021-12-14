Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.12.2021 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 08:24
    ABONE OL

    Norveç'ten flaş karar! Bar ve restoranlarda alkol satışı yasaklandı

    Koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği Norveç'te Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla bar ve restoranlarda alkol satışı yasaklandı. Norveç'teki COVID-19 vakaları ekim ayından bu yana keskin bir artış yaşadı ve pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük rakamlar kaydedildi.

    Avrupa ülkesinde alkol satışı yasaklandı

    Yeni COVID-19 kuralları, çarşamba gününden itibaren barlarda, restoranlarda ve diğer hizmete dayalı mekanlarda alkol satışını yasakladı.

    Norveçliler de mümkünse evden çalışmaya çağırıldı.

    Başbakan Jonas Gahr Store, "Norveç'teki enfeksiyon oranları keskin bir şekilde artıyor ve şimdi omikron varyantı var ve ne kadar hızlı yayılabileceği hakkında yeni bilgiler edindik. Çok daha ciddi bir durumdayız. Salgının kontolünü sağlamak için daha sıkı tedbirler getirildi" dedi.

    Norveç'teki COVID-19 vakaları ekim ayından bu yana keskin bir artış yaşadı ve pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük rakamlar kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Dünya Norveç'ten flaş karar! Bar ve restoranlarda alkol satışı yasaklandı
        SON DAKİKA