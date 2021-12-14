Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den NATO'da Ermenistan mesajı: Zengezur koridoru, Nahçıvan yolu...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, ülkesinin NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu belirterek, Afganistan'daki NATO misyonuna 2002'den bu yaza kadar katkı yaptıklarını, Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrılan son koalisyon askerleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Aliyev, Stoltenberg ile gelecekteki iş birliği planlarını konuştuklarını, Azerbaycan'ın NATO'nun askeri eğitimlerine katıldığını, bölgenin barışı ve istikrarına hizmet amacıyla NATO üyesi Türkiye ile sadece bu yıl 7 ortak askeri eğitim yaptıklarını söyledi.
Azerbaycan'ın bölgede barış, istikrar ve öngörülebilirlik istediğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:
"Çabalarımız bölgede yeni bir savaş riskini asgariye indirme amacını taşımaktadır. Bu amaçla en iyi yol iletişim kanallarını açık tutmak, aktif diyalog kurmak ve yeniden komşu olmayı öğrenmektir. Politikamız gayet açıktır. Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek teklif ettiğimiz gibi iki ülke arasında barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz."
Aliyev, enerji meselesini de görüştüklerini, ülkesinin 4 NATO üyesine doğal gaz temin ettiğini kaydetti.
ZENGEZUR KORİDORU
Aliyev, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı üçlü görüşmeden beklentisi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru hakkındaki soruyu yanıtlarken, Zengezur koridorunun açılmasının geçen yıl Rusya ile imzaladıkları üçlü bildiri gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu anlattı.
Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan bir demir yolu hattı ve otoyol inşası için anlaştıklarını hatırlatan Aliyev, otoyolun kesin güzergahının henüz tespit edilmediğini, bunun gelecek görüşmelerde ele alınacağını aktardı.