Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den NATO'da Ermenistan mesajı: Zengezur koridoru, Nahçıvan yolu...





ZENGEZUR KORİDORU

Aliyev, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı üçlü görüşmeden beklentisi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru hakkındaki soruyu yanıtlarken, Zengezur koridorunun açılmasının geçen yıl Rusya ile imzaladıkları üçlü bildiri gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu anlattı.

Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan bir demir yolu hattı ve otoyol inşası için anlaştıklarını hatırlatan Aliyev, otoyolun kesin güzergahının henüz tespit edilmediğini, bunun gelecek görüşmelerde ele alınacağını aktardı.