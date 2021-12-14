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    • Dünya
    • 14.12.2021 12:44
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    • 14.12.2021 12:59
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    Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı"

    Son dakika haberi... Dünyanın en büyük e-Ticaret firmalarından olan Amazon'un Illinois eyaletinde bulunan deposu çıkan kasırgada yıkıldı. Amazon'un 6 çalışanı bu felaket nedeniyle hayatını kaybederken, şirket eleştiri oklarının hedefi oldu. Söz konusu olayda Amazon'un genel güvenlik ve sağlık politikaları eleştirildi. Sadece para kazanma amaçlı odaklı politikaları nedeniyle sıkça tepki çeken Amazon, geçtiğimiz günlerde de İtalya devleti tarafından "e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanma" suçlamasıyla 1 milyar 128 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

    Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi

    Çok uluslu Amerikan şirketi Amazon'un, ABD'nin Illınois eyaletindeki deposunun kasırgada yıkılması ve 6 çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından, güvenlik ve sağlık politikaları konusunda ciddi eleştiri aldığı belirtildi.

    BBC'nin haberine göre, söz konusu olayla ilgili ciddi sorular yöneltilen şirketin genel güvenlik ve sağlık politikaları, eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.

    Kasırganın vurduğu depoda yaşamını yitiren çalışanlardan birinin kız kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatları, üretkenlikten daha çok önemseselerdi bu asla olmazdı." ifadesini kullandı.

    Amazon şirketinin deposunun çatısı, 10 Aralık'ta kasırga nedeniyle çökmüş ve 6 çalışanı hayatını kaybetmişti.

    Amazon sözcüsü Kelly Nantel, yaptığı açıklamada, şirketin ölümlerden "derin üzüntü duyduğunu" bildirmişti.

    Olayın ardından, söz konusu depoda sığınak olup olmadığı, varsa kasırga anında işçilere sığınağa gitmeleri talimatı verilip verilmediği tartışılıyor.

    Ayrıca şiddetli hava uyarıları göz önüne alındığında o akşam çalışmaya devam edilmesi de eleştirilere neden oldu.

        Öte yandan Amazon'dan yapılan açıklamada, çok sayıda çalışan ve ortağın barınma alanlarına ulaşmasını sağlamak için "inanılmaz hızlı" çalışıldığı belirtildi.

        ABD'nin 6 eyaletini 10 Aralık Cuma akşamı vuran şiddetli kasırgalar, yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olurken 322 kilometrelik alanda bulunan ev ve iş yerlerini tahrip etmişti.

        İTALYA'DA REKOR CEZA
        Ellerindeki gücü tekkelleşerek kullanan teknoloji devlerine ve platformlarına dünya genelinde cezalar kesilmeye başlandı.

        İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli online satış platformu Amazon'a e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan milyar euroluk ceza kesti.

        1 MİLYAR 128 MİLYON EURO
        Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon euro ceza kestiği belirtildi.

            Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi.

            Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza "haksız ve orantısız" olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.

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            Haberler Dünya Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı"
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