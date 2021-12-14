Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı"

Çok uluslu Amerikan şirketi Amazon'un, ABD'nin Illınois eyaletindeki deposunun kasırgada yıkılması ve 6 çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından, güvenlik ve sağlık politikaları konusunda ciddi eleştiri aldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, söz konusu olayla ilgili ciddi sorular yöneltilen şirketin genel güvenlik ve sağlık politikaları, eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.