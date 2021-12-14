ABD ile terör örgütü YPG'den sivil katliamı! Aralarında çocuklar da var

Independent gazetesindeki detaylarda da bu birimin pek çok saldırısının "meşru müdafaa" kisvesi altında, aktif çatışma bölgesinden uzakta dahi olsa, çok da planlanmadan yaptığı belirtildi. Şort ve terliklerle Irak ve Suriye'deki ofislerde çalışan elemanların, ölümüne neden oldukları arasında çiftçiler, çocuklar, aileler ve binalara sığınan siviller de bulunuyor.