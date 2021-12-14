380 milyon dolarlık tazminat kararı! ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın 330'dan fazla kadına cinsle istismarında flaş karar

Uzlaşma, tüm dünyanın dikkatini çeken taciz skandalının ifşa olmasının ardından başlayan beş yıllık hukuki mücadele sonucunda geldi. Nassar 2018'de Cinsel Istismar suçlarından 300 yıldan fazla hüküm giymişti.
Aralarında Olimpiyat madalyası kazanmış atletlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, dava sürecinde Nassar'ın kendilerini nasıl taciz ettiğini mahkemeye anlatmıştı.
Bu anlaşma, bir cinsel istismar davasında uzlaşılan en yüksek tazminat miktarını içeriyor.
Anlaşmada yer alan bir madde uyarınca ABD Olimpiyat Komitesi ve USA Gymnastics, yönetim kurullarında istismar mağduru kadınlara da yer ayıracak.
2016'da Nassar'a dair suçlamalarını kamuoyu önünde paylaşan ilk kadın olan Rachael Denhollander, Twitter hesabından "Sonunda bu defteri kapattık" dedi ve ekledi:
"Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu çabalarımıza başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı."
USA Gymnastics'teki kadınların yanı sıra, Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan kadınlar da üniversiteye dava açmıştı.