Son dakika: ABD'deki kasırga felaketi haritayı bile değiştirdi! 130 yılın en ölümcülü

BAŞKA İNSANLARA ULAŞMAK MUCİZE
Belediye başkanı Kathy O'Nan, CNN'e yaptığı açıklamada, kasabanın "kibrit çöpü" gibi dağıldığını ifade etti. Evlerin ve binaların parçalanıp dümdüz olduğu kasabada direkler eğrildi, ağaçlar kopup devrildi.
BAŞKA İNSANLARA ULAŞMAK MUCİZE
Belediye başkanı Kathy O'Nan, CNN'e yaptığı açıklamada, kasabanın "kibrit çöpü" gibi dağıldığını ifade etti. Evlerin ve binaların parçalanıp dümdüz olduğu kasabada direkler eğrildi, ağaçlar kopup devrildi.
Çatıların ve tuğlaların etrafa saçıldığı Mayfield'de tarihi bir yapı olan Adliye binası da büyük zarar gördü. Saat kulesi ise tamamen parçalandı. Arama kurtarma çalışmaları, hortum nedeniyle çatısı çöken bir mum fabrikasına odaklanmış durumda. Fabrikada 110 kişinin çalıştığı ancak şu ana kadar 40 kişinin kurtarılabildiği belirtildi. Kentucy Valisi Andy Beshear, binadan "canlı olarak başka insanların da çıkarılmasının mucize olacağını" ifade etti.
Yetkililer, bölgede 30'un üzerinde hortumun rapor edildiğini belirtti. Cuma gecesi etkili olmaya başlayan kasırgadan en çok etkilenen Kentucky'de en az 70 kişi öldü.
130 YILIN EN ÖLÜMCÜLÜ
130 yılın en ölümcül fırtınası olduğu belirtilen fırtına nedeniyle ölü sayısının 100'den fazla olabileceği düşünülüyor. Eyalette Olağanüstü hal ilan edilirken hayatta kalanları aramak ve yardım ihtiyaçlarını karşılamak için Ulusal Muhafızlar ve eyalet polisleri çalışmalarına devam ediyor.
"Bunun eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum" diyen Kentucy Valisi Andy Beshear, 'Tarif edilemez. Yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" diyerek yaşanan trajediyi dile getirdi. Besher ayrıca, hortumun karada 320 kilometreden fazla mesafe katettiğini belirtti.
BIDEN: TRAJEDİ
ABD Başkanı Joe Biden, "trajedi" olarak tanımladığı hortum felaketinden etkilenen eyaletlere destek sözü verdi. Yaşanan felaketin, ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, eyalete fon sağlayan Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladığını aktardı. Biden, yakınlarını kaybeden ve henüz bulunamayan kişiler için dua ettiğini belirterek "Federal hükümet, elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz" dedi.