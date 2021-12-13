Son dakika: ABD'deki kasırga felaketi haritayı bile değiştirdi! 130 yılın en ölümcülü

Çatıların ve tuğlaların etrafa saçıldığı Mayfield'de tarihi bir yapı olan Adliye binası da büyük zarar gördü. Saat kulesi ise tamamen parçalandı. Arama kurtarma çalışmaları, hortum nedeniyle çatısı çöken bir mum fabrikasına odaklanmış durumda. Fabrikada 110 kişinin çalıştığı ancak şu ana kadar 40 kişinin kurtarılabildiği belirtildi. Kentucy Valisi Andy Beshear, binadan "canlı olarak başka insanların da çıkarılmasının mucize olacağını" ifade etti.