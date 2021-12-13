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    • Dünya
    • 13.12.2021 14:12
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    • 13.12.2021 14:39
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    Ermeni futbolculardan skandal hareket! Azerbaycan bayrağının üzerine basıp ayaklarını sildiler

    Dağlık Karabağ hezimetiyle hayatının şokunu yaşayan Ermeniler yenilgiyi hala hazmedemediler. Yerel bir Ermeni futbol takımındaki oyuncular, sahaya çıkmadan önce yere serdikleri Azerbaycan bayrağının üzerine bastı.

    Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend'de, Ermeni futbolcular tarafından kışkırtıcı bir olaya imza atıldı.

    İşgal kuvvetlerinin sahadan başarılı operasyonlar ile silindiği Hocavend'de oynanan futbol karşılaşmasında, yerel bir Ermeni takımının oyuncuları Azerbaycan bayrağını yere serdi.

    BAYRAĞA BASIP SAHAYA ÇIKTILAR
    Futbolcular teker teker bayrağın üzerine basıp, ayaklarını silerek o anları kamera ile kayıt altına aldı.

    Azerbaycan bayrağına yaptıkları saygısızlık ile sahaya çıkan futbolcuların görüntüleri, sosyal medyada da büyük tepki topladı.
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        Haberler Dünya Ermeni futbolculardan skandal hareket! Azerbaycan bayrağının üzerine basıp ayaklarını sildiler
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