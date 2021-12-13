e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Ülke gündeminde büyük ses getiren habere göre, bir kadın çalışan, geçtiğimiz Ağustos ayında skandal bir iddia ortaya attı. Bir iş seyahati sırasında, şirket müdürü ve bir müşteri tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla şirkete şikayette bulunan kadın çalışan, işten çıkarıldı.