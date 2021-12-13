e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Ülke gündeminde büyük ses getiren habere göre, bir kadın çalışan, geçtiğimiz Ağustos ayında skandal bir iddia ortaya attı. Bir iş seyahati sırasında, şirket müdürü ve bir müşteri tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla şirkete şikayette bulunan kadın çalışan, işten çıkarıldı.
"ŞİRKET İTİBARINA ZARAR VERDİ"
Şikayetin ardından tecavüzle suçlanan müdür görevden alınmış, ancak hakkında açılan ceza davası düşmüştü. Sabah'ta yer alan habere göre, Müşteri hakkında soruşturma devam ederken, kadın çalışana yönelik verilen işten çıkarma kararı büyük tepki çekti.