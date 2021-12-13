30 milyon insan ABD Başkanı Joe Biden'ı görevden almak için “silahlanmaya” hazır

ABD'nın uluslararası yayın yapan haber kanalı MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 'Basınla Tanışın' programında sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtladı.

Programda eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bölümde Heilemann, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Donald Trump'ı eski haline getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor" dedi.