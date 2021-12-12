Son dakika: İsveç'ten YPG'ye skandal destek! Teröre bütçe ayırdılar!

Görüşmenin, ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

2023 YARDIMI 376 MİLYON DOLAR

İsveç'in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.