SON DAKİKA: İngiltere'nin konuştuğu skandal: Boris Johnson Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etti! 'Bizi tekrar aptal yerine koyuyor'

"BU, SANAL BİR SINAVDI"

Başbakanlıktan gazeteye yapılan açıklamada, "Bu, sanal bir sınavdı. Başbakanlık personelinin salgınla mücadele planları üzerinde çalışmaları için genellikle ofiste olmaları gerekiyordu, bu nedenle ofistekiler sanal olarak masalarından katıldı." ifadesi kullanıldı.

Fotoğrafın çekildiği 15 Aralık'ta Londra, Kovid-19 nedeniyle farklı hane üyelerinin bir araya gelmesini yasaklayan kısıtlamalar altındaydı.

Hükümetin kılavuzunda, kurallar gereği "sosyal bir aktivite olan iş yerinde Noel öğle yemeği veya partisi düzenlenemeyeceği" belirtiliyordu.