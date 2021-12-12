Rusya’nın Dedeağaç rahatsızlığı! Yunanistan’a ayar!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan'a yığılmasının ve Dedeağaç limanı üzerinden Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyat yapılmasının açıkça Rusya'yı rahatsız ettiğini bildirdi.
Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov, Yunan "Antenna" televizyonuna verdiği röportajda, Yunanistan ile ABD'nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında değerlendirmelerde bulundu. Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz.