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    • Dünya
    • 12.12.2021 09:02
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    • 12.12.2021 09:12
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    Rusya'nın Dedeağaç rahatsızlığı! Yunanistan'a ayar!

    NATO güçlerinin Yunanistan2a yığılması ve Dedeağaç limanı üzerinden Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyat yapılması hakkında rahatsızlıklarını dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, İttifak'ın temel amacını, Rusya’yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız” dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan'a yığılmasının ve Dedeağaç limanı üzerinden Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyat yapılmasının açıkça Rusya'yı rahatsız ettiğini bildirdi.

    Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov, Yunan "Antenna" televizyonuna verdiği röportajda, Yunanistan ile ABD'nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında değerlendirmelerde bulundu. Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz.

    NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, İttifak'ın temel amacını, Rusya'yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız" dedi.

        'SORUNUMUZ NATO'YLA'
        Kremlin Sözcüsü, Türkiye'ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan'ı rahatsız ettiğine dair soruya ise, S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve "Dedeağaç üzerinden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur" ifadesini kullandı.

        ABD'DEN ATİNA'YA KIYAK
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 savaş gemisi satışının yanı sıra 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. Milliyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Kongre'ye sunuldu. Söz konusu onay kapsamında, bu ülkeye 4 adet 'Meko' sınıfı savaş gemisinin satılması da var.

        Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" denildi. Bu satışların yapılabilmesi için Kongre'nin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.
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        Rusya’nın Dedeağaç rahatsızlığı! Yunanistan’a ayar!
        Haberler Dünya Rusya'nın Dedeağaç rahatsızlığı! Yunanistan'a ayar!
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