Rusya’nın Dedeağaç rahatsızlığı! Yunanistan’a ayar!

Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" denildi. Bu satışların yapılabilmesi için Kongre'nin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.