Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması: Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?



"BAŞLANGIÇTA ENDİŞELENDİK"

Der Spiegel'a röportaj veren Uğur Şahin, yeni varyanta karşı uygulanabilecek aşı stratejisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Omicron varyantını ilk başta endişelendiklerini söyleyen Şahin, "Beklenmedik bir gelişmeydi. Birkaç gün boyunca bağışıklık sisteminden kaçabilen bir varyantı mı değil mi bilmiyorduk. Neyle uğraştığımız bile açık değildi. Neyse ki aşılarla kontrol edilebilen kısmi bir kaçış varyantı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Şahin, varyantlara dair hala bilinmeyen çok fazla şey olsa da bahar aylarından itibaren yen varyantlara karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğuna dair yapılan çalışmanın ön sonuçları yayınlanmıştı. Sonuçlarla ilgili de konuşan Şahin, "Bu sonuç, şimdilik mümkün olan en iyi sonuç. Ön verilere göre üç doz önemli ölçüde virüsü nötralize ediyor. Daha fazla veri korumanın ve kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir" sözlerini kullandı.