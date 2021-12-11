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    • Dünya
    • 11.12.2021 11:34
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    • 11.12.2021 11:48
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    Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması: Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen Covid-19'un yeni varyantı dünyada hızla yayılıyor. Yeni tip koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un yeni bir aşı gerektirip gerektirmeyeceği bilim insanları tarafından tartışılıyor. Son olarak Alman basınına konuşan Kovid-19 aşısının mucidi Uğur Şahin, "Omicron göründüğü gibi yayılmaya devam ederse,  yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacaktır" dedi.

    AJANSLAR
    Uğur Şahin’den flaş Omicron açıklaması

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen Covid-19'un yeni varyantı dünyada hızla yayılıyor.

    Yeni varyanta karşı mevcut aşıların etkinliklerine dair çalışmalar da sürüyor. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, "Omicron göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacaktır" dedi.


    "BAŞLANGIÇTA ENDİŞELENDİK"
    Der Spiegel'a röportaj veren Uğur Şahin, yeni varyanta karşı uygulanabilecek aşı stratejisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Omicron varyantını ilk başta endişelendiklerini söyleyen Şahin, "Beklenmedik bir gelişmeydi. Birkaç gün boyunca bağışıklık sisteminden kaçabilen bir varyantı mı değil mi bilmiyorduk. Neyle uğraştığımız bile açık değildi. Neyse ki aşılarla kontrol edilebilen kısmi bir kaçış varyantı olduğu ortaya çıktı" dedi.

    Şahin, varyantlara dair hala bilinmeyen çok fazla şey olsa da bahar aylarından itibaren yen varyantlara karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

    Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğuna dair yapılan çalışmanın ön sonuçları yayınlanmıştı. Sonuçlarla ilgili de konuşan Şahin, "Bu sonuç, şimdilik mümkün olan en iyi sonuç. Ön verilere göre üç doz önemli ölçüde virüsü nötralize ediyor. Daha fazla veri korumanın ve kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir" sözlerini kullandı.

    "GÜÇLENDİRİCİ DOZ ÜÇ AY SONRA YAPILMALI"
    Uzun süre boyunca rapel (güçlendirici) dozun altı ay sonra yapılması gerektiği söylendiği hatırlatılan Şahin, yeni varyantlarla durumun değiştiğini vurguladı.

    Şahin, "Durum değişti. Omicron için iki doz henüz yeterli koruma sağlamıyor. Omicron, göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacak. Bu zaten İngiltere'de yapılıyor. Ancak bu kararı vermek bizim elimizde değil" diye konuştu.

        OMİCRON'A ÖZEL AŞI GELİŞTİRİLECEK Mİ?
        "Dördüncü doz gerekli olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Şahin, Omicron'un hakim varyant olduğu durumda dördüncü dozun gerekli olabileceğini hatta dördüncü dozun Omicron'a özel uyarlanmış bir aşı da olabileceğini kaydetti.

        Omicron'a karşı özel bir aşı geliştirilmesiyle ilgili ise karar vermek için henüz erken olduğunu söyleyen Şahin, tüm bu soruların yanıtlanması bir kaç hafta daha alacak değerlendirmesi yaptı.

        PFIZER/BIONTECH AŞISININ 3. DOZU ABD'DE 16-17 YAŞ GRUBU İÇİN ONAYLANDI
        ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle aşıların hatırlatma dozu programını genişletirken, Pfizer ise 4 doz aşının beklenenden daha erken yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.

        Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer/BionTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söylemişti.

        Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer/BionTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.

        HATIRLATMA DOZU AŞISI YAPILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
        BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Kovid19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor." ifadesini kullanmıştı.

            İki doz Pfizer/BionTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin çok yakında vermesi bekleniyor.

            Pfizer ve Biontech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.

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            Haberler Dünya Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması: Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?
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