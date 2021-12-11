İngiltere alarma geçti! Londra’da peş peşe patlamalar

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesi duyulduğu ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bildirildi.

YOLLAR KAPATILDI

Kensington ve Chelsea polisi tarafından yapılan açıklamada, Kensington Sarayı ve Saray Kapısı Kavşağında meydana gelen bir olaya müdahale edildiğini belirtilerek, "Halk için herhangi bir risk yok ancak yollar kapalı ve bir süre daha kapalı kalacak" ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları, saray yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulduğunu ve sağlık ekiplerinin bir kişiye kalp masajı uyguladığını gördüğünü aktardı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, patlama seslerinin Kesington Sarayıyla bağlantılı olmadığı ve olayın araştırılması için bölgede bir helikopterin dolaştığı belirtildi.

LONDRA POLİSİNDNE AÇIKLAMA

Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.04'te (TSi 18.04) bir erkeğin silahla banka ve bahisçilerin bulunduğu bir yere girdiğine dair ihbarda bulunuldu.

Şüphelinin daha sonra bir araca binerek bölgeyi terk ettiği görüldü. Saat 15.19'da (TSi 18.19) silahlı polisler, Kensington Sarayı yakınlarında bir aracı durdurdu.

Polislerin açtığı ateşte, şüpheli yaralandı. Bunun üzerine olay yerine ambulans çağrılsa da söz konusu kişi hayatını kaybetti.