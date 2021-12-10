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    • Dünya
    • 10.12.2021 12:35
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    • 10.12.2021 12:35
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    Son dakika: Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip

    Son dakika haberi... Rusya sınırında yaşanan sıcak yakınlaşma ülkeleri krizi eşiğine getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Aralık’ta Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçaklarının, Rus savaş uçakları tarafından yakın takibe alındığını ve Rus sınırından uzaklaştırıldığını duyurdu.

    Savaş uçaklarından tehlikeli yakınlaşma! Rusya...

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı.



    Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti.



    Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü"     denildi.
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        Haberler Dünya Son dakika: Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip
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