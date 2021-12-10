Dünya bu işçiyi konuşuyor! Patronuna kızdı depoyu havaya uçurdu

DEVASA YANGIN, BİNA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının devasa bir boyutta olduğu görülüyor. Tek katlı bina adeta bir alev topuna dönüşürken yükselen siyah dumanlar tüm bölgeyi sardı. 40'tan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 4 saat sonunda söndürülebildi.

Sirasini adlı bir kişinin yangından dolayı kolunda yanıklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.