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    • Dünya
    • 10.12.2021 09:25
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    • 10.12.2021 09:25
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    ABD’nin Arizona Eyalet Üniversitesinde Kur'an-ı Kerim dahil dini kitaplar yakılarak tahrip edildi

    ABD’nin Arizona Eyalet Üniversitesinde bulunan ibadet odasında, Müslüman öğrencilere ait Kur'an-ı Kerim dahil dini kitaplar yakılarak tahrip edildi. Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Arizona ofisi de Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplara yönelik saldırı hakkında, "Kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan artan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir" çağrısını dile getirdi.

    Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı

    ASU Müslüman Öğrenciler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, üniversitenin Hayden Kütüphanesi içinde yer alan, Müslüman öğrencilerin sıklıkla kullandığı ibadet odasındaki dini kitapların yırtıldığı ve yakıldığı duyuruldu.

    Açıklamada, bu olayın, bu okul döneminde yaşanan ikinci vandalizm olduğuna dikkat çekilerek, "Kampüsteki Müslüman öğrencilerin güvenlik endişesine ilgisiz kalınmamalı" ifadesine yer verildi.

    Üniversite polisinin olay hakkında soruşturma açması için çalıştıkları kaydedilen açıklamada, ASU yönetiminin de olayı kınaması çağrısında bulunuldu.

    Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Arizona ofisi de Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplara yönelik saldırı hakkında, "Kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan artan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir" çağrısını dile getirdi.

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