ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den İran tehdidi! "Siyaset dışı seçeneklere hazırız"

"Bu, ABD'nin, İsrail'in ve dünyanın ulusal güvenlik çıkarıdır. İran hükümetinin son aylardaki nükleer eylemlerinden, hem devam eden provokasyonlarından hem de yapıcı diplomatik angajman eksikliğinden derin endişe duyuyorum. Başkanın da açıkça ifade ettiği gibi, politikanın başarısız olması durumunda, diğer seçeneklere dönmeye hazırız. Savunma Bakanlığı, İran tehditlerine karşı başta İsrail olmak üzere bölgedeki tüm ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız."

Austin, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile ilişkilerini normalleştirmesini de takdir ettiklerini ifade ederek, İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) görev bölgesine dahil edilmesinin bölgede yeni fırsatlara kapı açtığını belirtti.

Aynı toplantıda konuşan Gantz ise İsrail ile ABD arasındaki stratejik bağlara değindi.

Gantz, "İran'a karşı koymak için ortak askeri hazırlık ve İran'ın bölgesel saldırganlığını ve nükleer arzusunu durdurmak da dahil olmak bu konudaki diyalogumuzu ve işbirliğimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İran'ın küresel ve bölgesel barış ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu söylemeliyim." dedi