2018'de bir anda düşen TL'nin arka planında CIA bağlantılı Yahudi asıllı sapık milyarder Jeffry Epstein ile John Bannon çıktı!

ABD istihbaratı adına dış operasyonlarda görev alan Jeffry Epstein'ın diğer karanlık yüzü ise fuhuş ticareti yapması. Çocuk yaştaki kızları ünlü iş adamı ve politikacılara pazarlayan Epstein'ın bazı siyatçileri çektiği kasetlerle tehdit ettiği de biliniyor. Epstein 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da Epstein'ın kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak intihar ettiği öne sürüldü. Ancak Epstein'ın intihar etmediği, ABD'nin ünlü isimleri hakkında sahip olduğu bilgiler nedeniyle susturulduğu belirtiliyor.

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