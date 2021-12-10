2018'de bir anda düşen TL'nin arka planında CIA bağlantılı Yahudi asıllı sapık milyarder Jeffry Epstein ile John Bannon çıktı!

CIA ajanı Andrew Brunson'un hapse atılması sonrası Türk lirasına yapılan uluslararası saldırının arka planında Yahudi asıllı sapık milyarder Jeffry Epstein ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Steve Bannon'ın gerçekleştirdiği iddia edildi.
ABD'de yayınlanan Rolling Stone dergisi, CIA ile derin bağlantıları olan çocuk yaştaki kızları ünlü iş insanı ve politikacılara peşkeş çeken Yahudi milyarder Jeffry Epstein hakkında çarpıcı bir makaleye imza attı.
TÜRK LİRASINA SALDIRIYI KİRLİ İŞLERE BAKAN ÇOCUK TECAVÜZCÜSÜ YÖNETTİ
Makaleye göre ABD istihbaratı için yurt dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren Jeffry Epstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Steve Bannon'la da yakın ilişki içerisinde. Trump'ın seçim sürecinde de Bannon'la sık sık finansçı milyarder Epstein ile görüştü. Adı kirli işlerle anılan Epstein ile ilişkilerinden dolayı Bannon ağır eleştirilere maruz kaldı.
BEYAZ SARAYIN GÖLGE BAŞKANI BANNON İTİRAF ETTİ