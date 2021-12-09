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    • Dünya
    • 09.12.2021 12:50
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    • 09.12.2021 12:59
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    Son dakika: ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetler Irak'ı terk etti

    Son dakika haberi... Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu. ABD öncülüğündeki 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana DEAŞ’a karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.

    Irak’ta bir dönem sona erdi! Çekilme tamam

    Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin ülkedeki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

    Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

    İran'a yakın Şii milis gruplar, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.


    2014'TEN BERİ ORADALAR
    ABD öncülüğündeki 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana DEAŞ'a karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.

    Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.
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        Haberler Dünya Son dakika: ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetler Irak'ı terk etti
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