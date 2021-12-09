İran - İsrail fay hattı yeniden hareketlendi! Ortadoğu'da yeni kriz: Gizli plan sızdı

Ancak İsrailli yetkili konu ile ilgili detay vermekten kaçındı. İngiliz gazetesinin iddiasına göre, ABD ve İsrail önümüzdeki aylarda F-15 ve F-35 uçaklarının katılacağı bir tatbikat gerçekleştirecek.

Söz konusu tatbikatta uçaklar 600 mil mesafe kaydedip 'düşmen hedeflerini' imha edecek. Askeri uzmanlar bu tatbikattaki hedefin İran'ın nükleer tesisleri olduğunu belirtiyor.