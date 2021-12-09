İran - İsrail fay hattı yeniden hareketlendi! Ortadoğu'da yeni kriz: Gizli plan sızdı

Son dakika haberi... Dünya Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı ve Çin'in Tayvan'a yönelik hamlelerini konuşurken oldukça dikkat çekici yeni bir gelişeme yaşandı.
Ortadoğu'da bir süredir sessizliğe gömülen 'İran - İsrail' fay hattı yeniden hareketlendi.
Zira İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı simüle edecek bir hava eğitim misyonunu için hazırlıklara başlamış durumda.
Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, İsrail'i askeri yetkililer Tahran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda bir sonraki hamlelerini planlamak için ABD'li meslektaşlarıyla buluşuyor.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
İddia İsrail Savunma Bakanının bugün ABD'ye gitmesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede dünya gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen iddia ile ilgili İsrailli BakanZeev Elkin'de açıklama geldi.
Bakan tatbikatların amacının 'her olasılığa hazırlanmak' olduğunu söyledi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.