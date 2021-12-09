İngiltere en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya

İngiltere'nin Baş Veteriner Yetkilisi Dr. Christine Middlemiss, BBC'ye yaptığı açıklamada, hastalığın Rusya'nın kuzeyinden ve Doğu Avrupa'dan uçan göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını ancak gelecekte kötüleşen bir salgını önlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Tesislerdeki tüm kümes hayvanlarının oluşturdukları sürekli enfeksiyon riski nedeniyle itlaf edilmesi gerektiğini söyleyen Middlemiss, "Şimdi toplam yarım milyon kadar itlaf edilmiş olacak." diye konuştu.

Middlemiss, "Bir yıl daha bekleyip daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalamayız. Bu nedenle, arkasında ne olduğu hakkında daha fazla neler yapabileceğimizi anlamak için sadece kendi bilim insanlarımızla değil, uluslararası alanda da çalışacağız." dedi.

Mutlak çözüm yolunun biyo-güvenlik olduğunun altını çizen Middlemiss, tavuk barınaklarının da çok temiz tutulması gerektiğinin altını çizdi.