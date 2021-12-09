İngiltere en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya

Ülkede dün itibarıyla kuş gribi salgını nedeniyle 38 binanın enfekte olduğu teyit edilirken bunun, "şimdiye kadarki en fazla enfekte olmuş tesis" olduğu kaydedildi. Geçen yıl toplam 26 teyit edilmiş vaka bulunuyordu.
İngiltere genelinde 3 Kasım'da bazı bölgeler "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edildi ve bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatıldı.
Tüm çiftlik sahiplerine kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Yetkililer, insan sağlığına yönelik riskin düşük olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bir bağlantısı olmadığını ancak enfekte kuşlara dokunulmaması gerektiğini bildirdi.
"BİR YIL DAHA BEKLEYİP DAHA DA BÜYÜK BİR SALGINLA KARŞI KARŞIYA KALAMAYIZ"
İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Bu yıl şu anda 36 onaylanmış vaka ile İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınını gördüğümüzü söylemeliyim." ifadesini kullandı.