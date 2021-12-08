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    • Dünya
    • 08.12.2021 12:45
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    • 08.12.2021 13:40
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    Sözde müttefik ABD'den PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile ortak tatbikat

    Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin batısında terör örgütüyle ortak askeri tatbikat düzenledi. 3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta, teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi.

    ABD’den PKK ile ortak tatbikat
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    Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin batısında terör örgütüyle ortak askeri tatbikat düzenledi.

    Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Deyrizor'un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde teröristlerle ortak askeri tatbikat yaptı.


    3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi.

    Askeri tatbikatın Deyrizor kent merkezi yakınlarında İran destekli terörist gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu Salihiyye beldesine yakın bir bölgede yapılması dikkati çekti. Salihiyye beldesi halihazırda Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

    Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri, 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlatmıştı.


    TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER
    Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.

    Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

        Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı anlatılmıştı.

        Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

        Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.

        Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.


        YPG'YE DESTEK TASARISI
        ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinin üzerinde mutabakat sağladığı 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Temsilciler Meclisinde kabul edilerek oylama için Senato'ya gönderildi.

        NDAA'da Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.

        Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.

        Tasarı aynı zamanda, Suriye'de Beşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri tarafından araştırılmasını şart koşuyor.

        ABD'den PKK ile ortak tatbikat

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