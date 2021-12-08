Rusya’ya yaptırım!





VEDA ZİYARETİ!

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak, ziyaretin nezaket ziyareti anlamı taşıdığı belirtildi. Satterfield, 2 Aralık'ta CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Bu buluşmaların anlamlı olduğu iddia edildi!

