Rusya’ya yaptırım!

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferansla Ukrayna-Rusya krizini görüştü.
2 saat 5 dakika süren zirvede Rusya'nın Ukrayna adımlarının yarattığı endişeyi belirten Biden, askeri saldırganlık durumunda Putin'e güçlü ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirtti.
Beyaz Saray, görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı. Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi" denildi.
O KATİL YAKALANDI
İstanbul'da 2018 yılında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde olduğu belirtilen Halid Alotaibi, Fransa'da havalimanında yakalandı. Türkiye'nin talebiyle İnterpol tarafından aranan 33 yaşındaki Alotaibi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere havaalanına geldiği belirlendi.
'GELECEK' BULUŞMASI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare Hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önü kesilen İmamoğlu'nun, bu tür ziyaretleri kafaları karıştırdı.