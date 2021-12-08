Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine katılacak adaylar belli oldu! Macron aday olacak mı?

Son olarak merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle, Fransız kamuoyu ilk turu 10 Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak isimlerin potansiyel oy oranlarına odaklandı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz açıklamasa da seçimde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Seçimlerde yarışacak en güçlü adaylar, LR'nin adayı Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yer alıyor.
Dün yapılan ankete göre seçimin ilk turunda Macron'un yüzde 23 ve Pecresse'nin yüzde 20 oy olarak ikinci tura kalması bekleniyor.
Le Pen'in yüzde 15, Zemmour'un yüzde 14, Melenchon'un yüzde 8, Jadot'un yüzde 7 ve Hidalgo'nun ise yüzde 3 oy alması öngörülüyor.
Ankete göre ikinci turda Pecresse'nin, oyların yüzde 52'sini, Macron'un ise oyların yüzde 48'ini alması bekleniyor.
PECRESSE'İN GÖÇ VE GÜVENLİK KONULARI
1967'de Paris'in banliyösü Neuilly-Sur-Seine'de dünyaya gelen Pecresse, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 6 yıl danışmanlığını yaptı.
Pecresse, 2007-2011 döneminde Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı, 2011-2012'de Maliye Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini yaptı.
2012-2015 döneminde de milletvekili görevini üstlenen Pecresse, 2015'ten bu yana Ile-de-France Bölgesi Başkanlığını görevini yürütüyor.
54 yaşındaki Pecresse'in seçim vaatleri arasında göç ve güvenlik konuları ilk sıralarda yer alıyor.
Ülkeye ve mesleklere göre Fransa'ya gelecek yabancıların sayısına kota uygulanması için referandum düzenlenmesini isteyen Pecresse, ülkede 5 yıldır düzenli olarak ikamet etmeyen yabancılara sosyal yardımları durdurmayı öngörüyor.
Pecresse, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkede doğanlara ve bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkının kaldırılacağını belirtti.
Yabancılara Fransa vatandaşlığı vermeden önce Fransızca bilgisi ve cumhuriyetin değerlerine saygıyı gösterip göstermediğinin kontrol edilmesini isteyen sağcı aday, okul gezilerinde refakatçı annelerin başörtüsü takmasını yasaklayacağını aktardı.
Pecresse, radikalleştiği gerekçesiyle takip edilen kişiler için toplu taşıma araçlarında yüz tanıma sisteminin kullanılmasını istiyor.
Valerie Pecresse'in ekonomik vaatleri arasında da maaşlara yüzde 10 zam yapılması, ilk çocukları dünyaya gelen ebeveynlere maddi yardım yapılması yer alıyor.