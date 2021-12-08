Almanya'da Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi! 16 yıllık Merkel döneminin sonu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz başbakan seçildi.
Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis'te yapılan gizli oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı.
Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.
Böylelikle başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.
Görev süresini tamamlayacak olan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.
Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz'un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında milletvekilleri Genel Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.
Scholz, Mecliste yemin ettikten sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı'na gidecek, yeni bakanlar Steinmeier'den atama belgelerini alacak ve ardından yeniden Meclise dönecek.
Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.
Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eayleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı yapmıştı.
ALMANYA'NIN 16 YILINI BELİRLEYEN BAŞBAKAN ANGELA MERKEL DÖNEMİ SONA ERİYOR
Merkel, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile kuracağı yeni hükümette Başbakanlık yapacak Olaf Scholz'a bugün görevini devredecek.
Ülkede, 2005'te başbakan seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl'dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi oldu.
Almanya ve Avrupa siyasetinin 16 yılına damgasını vuran Merkel, 1954'te Hamburg'da papaz bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.
Babasının görevi nedeniyle ailesinin göç ettiği eski Demokratik Almanya'da (DDR) büyüyen Merkel, eğitimini de bugün Leipzig Üniversitesi ismini alan Karl-Marx Üniversitesi'nde tamamladı.
Hayatının 35 yılını geçirdiği DDR'deki tecrübesi Merkel'in dünyaya bakışında ve izlediği politikada etkili oldu.
Fizik alanında doktorası bulunan Merkel, siyasi hayatına Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından DDR'de kurulan hükümette sözcü yardımcısı olarak başladı.
İki Almanya'nın birleşmesinin ardından Almanya Basın ve Enformasyon Dairesinde göreve başlayan Merkel, 2 Aralık 1990'da yapılan genel seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) milletvekili seçildi.