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    • Dünya
    • 08.12.2021 15:18
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    • 08.12.2021 15:18
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    3. doz Omicron'a karşı etkili mi? Pfizer - BioNTech açıkladı

    Son dakika haberine göre koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili Pfizer ve BioNTech'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada üçüncü dozun Omicron'a karşı etkili olduğu belirtilirken, Mart 2022'ye kadar Omicron bazlı bir aşı geliştirileceği duyuruldu.

    3. doz Omicron’a karşı etkili mi? Pfizer - BioNTech açıkladı

    Pfizer, Covid-19 aşılarının üçüncü dozunun laboratuvar testlerinde Omicron varyantını nötralize ettiğini, ancak iki doz rejiminin virüsü bloke etmede önemli ölçüde daha az etkili olduğunu söyledi.

    Şirketler, üçüncü bir dozun, Omicron varyantındaki iki doza kıyasla antikorları 25 kat artırdığını söylerken, iki dozun Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları önlemede etkili olabileceğini söylediler.

    Pfizer ve BioNTech, Mart ayına kadar kullanıma sunmayı umdukları Omicron'a özgü bir aşı üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.

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