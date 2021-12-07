New York Times, gelirine gelir kattı! Bu yılki kazancı, 2.5 milyar dolara yaklaştı (Dünya haberleri)

Dünyanın etkin gazetelerinden New York Times, gelirde de zirveye çıktı. 30 Eylül itibariyle gazetenin 2021 geliri yüzde 11 artışla 1 milyar 990 milyon doları aştı. Yıl sonu itibariyle gelirin 2 milyar 400 milyon dolara çıkacağı açıklandı. Gazetenin dijital kazancının ise 1 milyar 600 milyon dolar olduğu hatırlatıldı.

10 milyon dijital abonesi var. 5 milyon abone ülke dışından.

Aylık abone ücreti ortalama 30 dolar.

Özel içeriklere abonelik ise 100 dolar.

Hafta içi satış fiyatı, 1.25 dolar.

Hafta sonları satış fiyatı, 4 dolar.

Özel sayılar 5 dolar.

TRUMP YATIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook tarafından yasaklanınca atağa kalktı. Sosyal Medya şirketi kurup yatırımcıları çağırdı. 1 milyar dolar topladı. "Bu para, teknoloji devlerine artık sansürün sona ermesi yönünde bir mesaj veriyor" açıklaması yaptı.