NASA'nın astronot adayı: Adanalı Deniz

NASA, uluslararası uzay istasyonu başta olmak üzere önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevlerinde de yer alabilecek olan yeni astronot adayları sınıfını açıkladı. Kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek bu hakkı kazanan 6 erkek ve 4 kadın, yaklaşık 12000 kişi arasından seçildi.
Shiftdelete'in haberine göre; adayların askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi'nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi birçok görevi tamamlaması gerekiyor.
Sınıfta yer alan herkesin astronot olacağına garanti verilmiyor ve eğitimi tatmin edici bir seviyede tamamlamaları gerekiyor. Astronot olduktan sonra ISS ve aya uçuş hakkı kazanıyorlar, ancak hemen göreve gönderilmiyorlar. Sürekli eğitilerek becerilerini geliştiriyorlar.