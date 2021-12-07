Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var

İngiltere, hastane çalışanı bir canavarın morgdaki cesetlere tecavüz etmesiyle sarsıldı. Türk kızı Azra Kemal'in cesedine de tecavüz eden David Fuller isimli hastane çalışanının itirafları kan dondurdu.
İki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. Milliyet'in derlediği habere göre 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.
Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.
TÜRK KIZI AZRA KEMAL