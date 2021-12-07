Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var

2008'den Kasım 2020'ye kadar üç çocuk ve çok sayıda kadın cesedini istismar ettiği görüntüler vardı. Polis, cesetlerden 20'sini teşhis edemedi. Fuller, 1989'dan itibaren hastanelerde elektrikçi olarak çalışmış, Eylül 2011'de Kent ve Sussex Hastanesi kapanana kadar da orada görevlendirilmişti. Hastanenin kapanmasından sonra Pembury kentindeki Tunbridge Wells Hastanesi'ne gönderilen David Fuller, suçlarına orada da devam etti. Soruşturmada Fuller'ın geç vardiyada çalıştığı ve diğer çalışanlar işten çıktıktan sonra morglara giderek cesetleri istismar ettiği anlaşılmıştı.

18 YILDIR PERDELERİ AÇMADI