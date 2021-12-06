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    • Dünya
    • 07.12.2021 06:21
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    • 07.12.2021 06:21
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    Ukrayna krizinde kritik temas: Biden, Putin ile yapacağı video konferans öncesi Avrupalı müttefikleri ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı video konferans öncesi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna konusunu ele aldı. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunu görüşen liderler, bu ülkeye gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

    AA
    Ukrayna krizinde kritik temas! Tek yol anlaşma

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

    Rusya'yı gerginliği azaltmaya davet eden liderler, özellikle Normandiya Formatı aracılığıyla yürütülecek bir diplomasinin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmaları yoluyla çözülmesi için tek yol olduğunu vurguladı.

    Liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde kalınması için mutabık kaldı.

    ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.


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