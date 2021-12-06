SON DAKİKA: İhracatta tüm zamanların rekoru! Sanayi sektörü 16 milyar doları aştı

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TİM verilerine göre, kasım ayında sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:
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|1 - 30 KASIM
|SEKTÖRLER
|2020
|2021
|Değişim ('21/'20)
|Pay(20) (%)
|SANAYİ
|12.173.867
|16.297.178
|33,9
|75,9
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.065.731
|1.366.611
|28,2
|6,4
|Tekstil ve Hammaddeleri
|704.150
|937.422
|33,1
|4,4
|Deri ve Deri Mamulleri
|103.919
|148.657
|43,1
|0,7
|Halı
|257.663
|280.532
|8,9
|1,3
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.629.462
|2.397.369
|47,1
|11,2
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.629.462
|2.397.369
|47,1
|11,2
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|9.478.674
|12.533.198
|32,2
|58,4
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.514.597
|1.733.326
|14,4
|8,1
|Otomotiv Endüstrisi
|2.696.294
|2.530.317
|-6,2
|11,8
|Gemi ve Yat
|223.266
|259.778
|16,4
|1,2
|Elektrik Elektronik
|1.109.000
|1.275.171
|15
|5,9
|Makine ve Aksamları
|693.407
|840.316
|21,2
|3,9
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|761.575
|1.204.964
|58,2
|5,6
|Çelik
|1.208.070
|2.048.263
|69,5
|9,5
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|318.070
|397.190
|24,9
|1,9
|Mücevher
|314.717
|1.282.844
|307,6
|6
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|191.364
|384.529
|100,9
|1,8
|İklimlendirme Sanayii
|439.230
|561.276
|27,8
|2,6
|Diğer Sanayi Ürünleri
|9.082
|15.225
|67,6
|0,1