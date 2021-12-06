SON DAKİKA: İhracatta tüm zamanların rekoru! Sanayi sektörü 16 milyar doları aştı

TİM verilerine göre, kasım ayında sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle: 1 - 30 KASIM SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) SANAYİ 12.173.867 16.297.178 33,9 75,9 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.065.731 1.366.611 28,2 6,4 Tekstil ve Hammaddeleri 704.150 937.422 33,1 4,4 Deri ve Deri Mamulleri 103.919 148.657 43,1 0,7 Halı 257.663 280.532 8,9 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.629.462 2.397.369 47,1 11,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.629.462 2.397.369 47,1 11,2 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.478.674 12.533.198 32,2 58,4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.514.597 1.733.326 14,4 8,1 Otomotiv Endüstrisi 2.696.294 2.530.317 -6,2 11,8 Gemi ve Yat 223.266 259.778 16,4 1,2 Elektrik Elektronik 1.109.000 1.275.171 15 5,9 Makine ve Aksamları 693.407 840.316 21,2 3,9 Demir ve Demir Dışı Metaller 761.575 1.204.964 58,2 5,6 Çelik 1.208.070 2.048.263 69,5 9,5 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 318.070 397.190 24,9 1,9 Mücevher 314.717 1.282.844 307,6 6 Savunma ve Havacılık Sanayii 191.364 384.529 100,9 1,8 İklimlendirme Sanayii 439.230 561.276 27,8 2,6 Diğer Sanayi Ürünleri 9.082 15.225 67,6 0,1