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    • Dünya
    • 06.12.2021 21:41
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    • 06.12.2021 21:44
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    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur

    Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü. Reisi, " Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

    AA
    İran’dan ’DEAŞ’ iddiası!

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

    İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

    "DEAŞ ABD TARAFINDAN KURULMUŞTUR"
    Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

    Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

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    Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur
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