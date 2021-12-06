Danimarka’da Vikinglerden kalma hilal şeklinde altın küpe bulundu

Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış.

Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, 'Hayat Ağacı'nı sembolize ettiği aktarıldı.