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    • Dünya
    • 06.12.2021 12:33
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    • 06.12.2021 16:28
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    Danimarka’da Vikinglerden kalma hilal şeklinde altın küpe bulundu

    Danimarka’da araştırmacılar, 11’inci yüzyıldan kalma altın küpe buldu. Küpenin, Danimarka Milli Müzesi’nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmediği belirtildi. Küpedeki hilal şeklindeki altın plaka dikkat çekti. Haberin detayları...

    DHA
    Vikinglerden kalma hilal şeklinde altın küpe...

    Danimarka Milli Müzesi'nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11'inci yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi.

    "TAKI BİZANS VEYA MISIR KÖKENLİDİR"

    Açıklamada, "11'inci yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir" denildi.

    "İSKANDİNAVYA'DA İLK DEFA BULUNDU"

    Danimarka Milli Müzesi Müfettişi Peter Pentz, keşfin İskandinavya'da bir ilk olduğunu ifade ederek, "Tamamen bize özgü, tüm dünyada sadece 10-12 tane örnek olduğunu biliyoruz ve daha önce İskandinavya'da hiç rastlamadık. Vikingler seyahatlerinden evlerine binlerce gümüş sikke getirdiler ama neredeyse hiç takı getirmediler" dedi.

    KÜPEDE HİLAL ŞEKLİ

        Küpe, altın şeritlerle süslenmiş, altın ipliklerden yapılmış bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor.

        Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış.

        Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, 'Hayat Ağacı'nı sembolize ettiği aktarıldı.

        Vikinglerden kalma hilal şeklinde altın küpe...

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