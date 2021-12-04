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    • Dünya
    • 04.12.2021 23:01
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    • 04.12.2021 23:06
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    Yunanistan'da Papa Francis’e şok! Ortodoks rahip bombaladı: Papa Sen bir kafirsin

    Son dakika haberleri... Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyaret etti. Papa Atina'da şok bir tepkiyle karşılaştı. Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa’ya Ortodoks rahip tepki göstererek, “Papa, sen bir kafirsin” dedi. Rahip polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

    İHA
    Papa Sen bir kafirsin

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Yunanistan'ın başkenti Atina ziyareti sırasında şok bir tepkiyle karşılaştı.

    Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

    Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa'ya Ortodoks rahip tepki gösterdi. Rahip, Papa'ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, "Papa, sen bir kafirsin" dedi.

    Rahip ardından polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, görgü tanıkları yaşlı rahibin Papa'nın duyabileceği kadar yüksek sesle Yunanca olarak bağırdığını ifade etti.

    Rahibin gözaltına alındığı sırada yere düştüğü görüldü.

        PAPA, ROMA KATOLİK KİLİSESİ ADINA AF DİLEDİ
        Papa Başpiskoposlukta 2016'da Yunanistan'a ilk seyahatinde tanıştığı Başpiskopos II. Beatitude Ieronymos'a hitaben yaptığı konuşmada, parçalanmaya yol açan tarihi yanlışlarda payı olan Roma Katolik Kilisesi adına af diledi.

        Papa konuşmasının devamında, Ieronymos ile trajik bir şekilde daha sonraki zamanlarda ayrı düştüklerini ifade ederek, "Dünyevi kaygılar bizi zehirledi, şüphe otları mesafemizi artırdı" dedi.

        Papa, "Birçok Katolik'in yaptığı hatalar için Tanrı'dan ve kardeşlerimizden yeniden af dileme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

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