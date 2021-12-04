PAPA, ROMA KATOLİK KİLİSESİ ADINA AF DİLEDİ

Papa Başpiskoposlukta 2016'da Yunanistan'a ilk seyahatinde tanıştığı Başpiskopos II. Beatitude Ieronymos'a hitaben yaptığı konuşmada, parçalanmaya yol açan tarihi yanlışlarda payı olan Roma Katolik Kilisesi adına af diledi.

Papa konuşmasının devamında, Ieronymos ile trajik bir şekilde daha sonraki zamanlarda ayrı düştüklerini ifade ederek, "Dünyevi kaygılar bizi zehirledi, şüphe otları mesafemizi artırdı" dedi.

Papa, "Birçok Katolik'in yaptığı hatalar için Tanrı'dan ve kardeşlerimizden yeniden af dileme ihtiyacı hissediyorum" dedi.