Dünyada COVİD-19 paniği hızla yayıldı! Yeni varyant nedeniyle Avrupa'da sıkı tedbirler alındı

Dünyada COVİD-19 paniği hızla yayıldı. Şimdi de Omicron (Nu) varyantı çıktı! Çabuk bulaşan bu yeni varyant nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Vaka sayısının arttığı Avrupa'da da kırmızı alarm vardı. Ülkeler, özellikle aşı olmayanlara karşı sıkı tedbirler aldı. Yunanistan, aşı olmayanların ayda 100 euro ceza ödeyeceğini açıkladı. Almanya'daysa aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. İlaç şirketlerini de telaş sardı! ABD'li ilaç şirketi Novavax, ocak ayına kadar yeni varyant için aşı geliştireceklerini açıkladı.