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    • Dünya
    • 04.12.2021 19:41
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    • 04.12.2021 19:42
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    ABD-Rusya restleşmesi sonrası kritik tarih belli oldu: Putin ve Biden, 7 Aralık’ta telefonda görüşecek

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Peskov, yine görüşmenin saatinin de başkanlar tarafından belirleneceğini aktardı.

    İHA
    Putin ve Biden’ın görüşeceği tarih belli oldu!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

    UKRAYNA GERİLİMİ SÜRÜYOR
    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, 7 Aralık'ta Putin ile Biden'ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.


    SAATİ BAŞKANLAR BELİRLEYECEK
    Görüşmenin telekonferans yoluyla gerçekleşeceğini aktaran Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, "Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek" ifadelerini kullandı. Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Peskov, yine görüşmenin saatinin de başkanlar tarafından belirleneceğini aktardı.

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