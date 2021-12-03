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    • Dünya
    • 04.12.2021 06:47
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    • 04.12.2021 06:47
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    Son dakika: Zalim İsrail güçleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi yaraladı

    Son dakika... Filistinliler Batı Şeria'da topraklarını işgal eden Yahudi yerleşim birimlerine karşı protesto düzenledi. İsrail güçleri göstericilere müdahalesinde 28 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi, bu yerleşimlerde de 450 binden fazla Yahudi işgalci bulunuyor.

    Batı Şeria’da İsrail zulmü! 28 kişi...

    Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerinde Yahudi yerleşim birimleri protesto edildi.

    İsrail güçleri, gösteriye bir kez daha orantısız güç kullanarak müdahale etti.

    Filistinlileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla hedef alan İsrail güçleri, Nablus'ta 21, Kalkilya'da 7 kişiyi plastik mermiyle yaraladı. Onlarca Filistinli de atılan gazdan olumsuz etkilendi.

    250'DEN FAZLA YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ BULUNUYOR
    İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi, bu yerleşimlerde de 450 binden fazla Yahudi işgalci bulunuyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Zalim İsrail güçleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi yaraladı
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