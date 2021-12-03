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    • Dünya
    • 03.12.2021 08:34
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    • 03.12.2021 08:34
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    SON DAKİKA! Japonya'nın güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberi... Asya ülkesi Japonya'nın güneybatısında yer alan Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 09.28'de meydana gelen depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirildi.

    Japonya’nın güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

    Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

    JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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