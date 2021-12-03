Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler yeni yalanlarla Hollanda'da bulunan OPCW'yi bastı! 50 kişi gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlemiş olduğu operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'lı teröristler, Türkiye'nin operasyonlar esnasında kimyasal silah kullandığını iddia etti.
ELEBAŞLARI ÖLÜNCE YENİ TAKTİK
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan ve nokta operasyonlarla tepe kadrosu tek tek SİHA'lar tarafından avlanan teröristlerin hiçbir belge ve bilgi olmadan kimyasal yalanıyla OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalıştı.
50 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basılmasının ardından polis, terör örgütü destekçisi 50 kişiyi gözaltına aldı.