Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.12.2021 00:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 00:18
    ABONE OL

    Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler yeni yalanlarla Hollanda'da bulunan OPCW'yi bastı! 50 kişi gözaltına alındı

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde düzenlemiş olduğu başarılı operasyonlarla Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler, kimyasal silah yalanına başvurmaya başladılar. SİHA'larla nokta atışla tek tek avlanan PKK'lı teröristler hiçbir belge ve bilgi olmadan kimyasal silah yalanı ile Hollanda'da bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binasını bastı. 50 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hollanda’da kimyasal yalanıyla terör baskını!

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlemiş olduğu operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'lı teröristler, Türkiye'nin operasyonlar esnasında kimyasal silah kullandığını iddia etti.



    ELEBAŞLARI ÖLÜNCE YENİ TAKTİK
    Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan ve nokta operasyonlarla tepe kadrosu tek tek SİHA'lar tarafından avlanan teröristlerin hiçbir belge ve bilgi olmadan kimyasal yalanıyla OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalıştı.



    50 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
    Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basılmasının ardından polis, terör örgütü destekçisi 50 kişiyi gözaltına aldı.



        Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.



        TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARI ATTILAR


        Binanın içine giren terör destekçileri, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.



        Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hollanda’da kimyasal yalanıyla terör baskını!
        Haberler Dünya Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler yeni yalanlarla Hollanda'da bulunan OPCW'yi bastı! 50 kişi gözaltına alındı
            SON DAKİKA