Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler yeni yalanlarla Hollanda'da bulunan OPCW'yi bastı! 50 kişi gözaltına alındı





ELEBAŞLARI ÖLÜNCE YENİ TAKTİK

Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan ve nokta operasyonlarla tepe kadrosu tek tek SİHA'lar tarafından avlanan teröristlerin hiçbir belge ve bilgi olmadan kimyasal yalanıyla OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalıştı.