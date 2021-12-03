Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron Tunus'a sıçradı! İlk vaka tespit edildi





Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Tunus'a sıçradı. Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo'dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus'a gelen 23 yaşındaki erkek 1 yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu yolcuya Tunus'ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.