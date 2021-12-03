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    • Dünya
    • 03.12.2021 22:26
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    • 03.12.2021 22:26
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    Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron Tunus'a sıçradı! İlk vaka tespit edildi

    Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un 1 kişide tespit edildiğini duyurdu. Kongo'dan Türkiye aktarmalı olarak Tunusa gelen bir erkek yolcuda görülen Omicron mutasyonu için karantina tedbirleri başlatıldı.

    İHA
    Yeni Covid-19 mutasyonu Tunus’a sıçradı!

    Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un Kongo'dan gelen 1 kişide tespit edildiğini duyurdu.



    Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Tunus'a sıçradı. Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo'dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus'a gelen 23 yaşındaki erkek 1 yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu yolcuya Tunus'ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.



    YOLCU KARANTİNADA
    Yolcunun şu anda karantinada olduğunu belirten Mrabet, Tunus'un mutasyonu tespit etme hızını överek, ülkesinin salgınla ve sonuçlarıyla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladığını belirtti.
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