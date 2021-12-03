Avusturya'nın yeni başbakanı İçişleri Bakanı Karl Nehammer olacak

ÖVP Genel Başkanlığı başta olmak üzere tüm siyasi görevlerini bıraktığını açıklayan Kurz'un siyasetten ayrılması, ülke siyasetini hareketlendirirken maliye ve eğitim bakanları istifa ettiklerini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg ise ÖVP'nin yeni genel başkanına başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler üzerine ÖVP Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanı Nehammer, parti yönetiminin kendisini yeni genel başkan olarak seçtiğini duyurdu.