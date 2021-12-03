Avusturya'nın yeni başbakanı İçişleri Bakanı Karl Nehammer olacak

ÖVP Genel Başkanlığı başta olmak üzere tüm siyasi görevlerini bıraktığını açıklayan Kurz'un siyasetten ayrılması, ülke siyasetini hareketlendirirken maliye ve eğitim bakanları istifa ettiklerini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg ise ÖVP'nin yeni genel başkanına başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu açıkladı.
Bu gelişmeler üzerine ÖVP Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanı Nehammer, parti yönetiminin kendisini yeni genel başkan olarak seçtiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştükten sonra başbakanlık görevini devralacağını ifade eden Nehammer, mevcut bakanlar kurulunda da değişikliğe gidileceğini bildirdi.
KABİNEDE DEĞİŞİKLİK
Nehammer, kendisinin başbakan olacağı yeni kabinede, maliye, eğitim, içişleri bakanlarının değişeceğini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg'in yeniden Dışişleri Bakanı olacağını kaydetti.